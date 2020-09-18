В Курске проходит групповой этап Кубка России по баскетболу

Групповой этап проходит до 19 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске до 19 сентября будет проходить групповой этап Кубка России по баскетболу среди женских команд. В соревнованиях принимают участие пять команд — «Динамо» из Курска, «Вологда-Чеваката» из Вологды, «Енисей-2» из Красноярска, «Казаночка» из Казани и «Динамо» из Новосибирска.

14 сентября состоялся матч курского «Динамо» с командой красноярского «Енисея-2». Итог встречи – 116:37 в пользу курских динамовок. Курское «Динамо» одержало победу над командой «Вологда-Чеваката» со счетом 103:21.

19 сентября в 11:00 – «Динамо» ( Курск) – «Динамо» (Новосибирская область); в этот же день в 13:30 – ЖБК «Енисей-2» (Красноярский край) – ЖБК «Казаночка» (Казань).