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Спорт

В Курске проходит групповой этап Кубка России по баскетболу

19 сентября состоятся заключительные игры группового этапа
Ольга ДАНИЛОВА
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Групповой этап проходит до 19 сентября

Групповой этап проходит до 19 сентября

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске до 19 сентября будет проходить групповой этап Кубка России по баскетболу среди женских команд. В соревнованиях принимают участие пять команд — «Динамо» из Курска, «Вологда-Чеваката» из Вологды, «Енисей-2» из Красноярска, «Казаночка» из Казани и «Динамо» из Новосибирска.

14 сентября состоялся матч курского «Динамо» с командой красноярского «Енисея-2». Итог встречи – 116:37 в пользу курских динамовок. Курское «Динамо» одержало победу над командой «Вологда-Чеваката» со счетом 103:21.

19 сентября в 11:00 – «Динамо» ( Курск) – «Динамо» (Новосибирская область); в этот же день в 13:30 – ЖБК «Енисей-2» (Красноярский край) – ЖБК «Казаночка» (Казань).