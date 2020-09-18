В Курске на Северо-Западе завершают ремонт тепломагистрали

Ремонты теплосетей в Курске идут нон-стоп Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершается реконструкция участка первой тепломагистрали ТЭЦ по улице 50 лет Октября. Специалисты заменили 1230 метров старой сети в однотрубном исчислении. Уложен износостойкий трубопровод со сроком службы 40 лет. Стоимость работ превысила 69 млн рублей.

В месте пролегания сети нет ливневой канализации, реконструкция позволит исключить риски повреждения, связанные с подтоплением сточными водами. Сеть оснащена дистанционным контролем, благодаря чему можно оперативно отслеживать ее техническое состояние, сообщили в администрации региона.

После завершения монтажа специалисты проверили качество выполненных работ, испытав участок теплотрассы на прочность и плотность. Сеть выдержала заданные нагрузки. Трубопровод заполняют сетевой водой, чтобы подключить его к центральной системе теплоснабжения.

Напомним, в минувшем отопительном сезоне в Курске произошел крупных ряд аварий на теплосетях.