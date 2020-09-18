В Курской области грибами отравились четыре человека

Основная причина отравлений - сбор и употребление неизвестных грибов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом сезоне грибами отравились уже четверо курян. Пациенты уже прошли лечение в медицинский учреждениях. Сейчас их жизнь вне опасности. Среди пострадавших детей нет.

Основная причина отравлений - сбор и употребление неизвестных грибов. Первые признаки отравления возникают через 1-4 часа после употребления и проявляются нарушениями со стороны пищеварительной системы (тошнота, рвота, дисфункция кишечника).

Если появились первые признаки отравление, следует немедленно обратиться за медицинской помощью! Не ждать улучшения самочувствия, оказать пострадавшему первую помощь: промывание желудка, прием активированного угля из расчета 0,5 г. на 1 кг. веса, по возможности поставить клизму. Даже если после проведенных процедур отмечается улучшение самочувствия, все равно не стоит откладывать визит к врачу.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Курской области продажа дикорастущих грибов в любом виде (свежие, маринованные, консервированные, соленые, сушеные и т.д.) на рынках, местах несанкционированной торговли запрещена.