В Курской области завершается подготовка к зиме

В настоящий момент обследованы все 5382 многоквартирных дома Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса к зиме составляет 96,6%, сообщили в комитете ЖКХ и ТЭК региона. Завершить все подготовительные мероприятия планируется к 1 октября.

Проверяют котельные установки, тепловые и водопроводные сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. Особое внимание уделяется подготовке к зимнему периоду учреждений образования, культуры, здравоохранения и стационарного социального обслуживания. На объектах энергетики области созданы достаточные запасы резервного топлива.

Государственная жилищная инспекция Курской области ведет контроль за подготовкой многоэтажек. В настоящий момент обследованы все 5382 многоквартирных дома, которые получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.