В Курской области за сутки коронавирус подтвердился у 33 человек

Всего выписали 6 455 пациентов Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 18 сентября, в Курской области всего зарегистрирован 7 651 заболевший коронавирусом. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 33 курян.

Всего выписали 6 455 пациентов, одного за последние сутки. За все время пандемии от тяжелой вирусной пневмонии, вызванная COVID-19, в регионе скончались 56 человек.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +13

г. Железногорск +6

Курчатовский +3

Курский +2

Беловский +1

Большесолдатский +1

Золотухинский +1

Касторенский +1

Обоянский +1

Поныровский +1

Солнцевский +1

Суджанский +1

Железногорский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.