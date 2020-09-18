В Курской области за сутки коронавирус подтвердился у 33 человек

Всего выписали 6 455 пациентов
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 18 сентября, в Курской области всего зарегистрирован 7 651 заболевший коронавирусом. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 33 курян.
Всего выписали 6 455 пациентов, одного за последние сутки. За все время пандемии от тяжелой вирусной пневмонии, вызванная COVID-19, в регионе скончались 56 человек.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +13
г. Железногорск +6
Курчатовский +3
Курский +2
Беловский +1
Большесолдатский +1
Золотухинский +1
Касторенский +1
Обоянский +1
Поныровский +1
Солнцевский +1
Суджанский +1
Железногорский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.