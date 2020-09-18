19 сентября курские школьники выйдут на экологическое дежурство

Лучшие «экодежурные по стране» получат подарки от Российского движения школьников Фото: Яна ШЕЛЕСТ

19 сентября в Курске пройдет всероссийская акция «Экодежурный по стране». Активисты РДШ уберут мусор в лесном массиве около курской школы № 46 и на территории Горелого леса. В акции также примут участие педагоги и родители.

Идея акции появилась у активистов РДШ как креативный способ решения проблемы, обозначенной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после рабочей поездки по Дальнему Востоку. Школьники сами откликнулись на просьбу провести генеральную уборку и решили не ограничиваться Приморским краем.

Итоги акции подведут 30 сентября. Лучшие «экодежурные по стране» получат подарки от Российского движения школьников.