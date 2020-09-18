Курские спасатели вызволили из огня человека

Дом площадью 20 квадратных метров сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

17 сентября примерно в 21:17 в СНТ «Мичуринец» в Железногорске загорелся двухэтажный кирпичный дачный домик. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, работники электрических сетей и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 21:26 ликвидировали – в 21:29. Дом площадью 20 квадратных метров сгорел полностью. Пожарные спасли одного человека.

Огонь тушили 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС – шесть человек и две единицы техники. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.