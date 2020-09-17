Под Курском нашли минометную мину

Опасный боеприпас вывезли на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

17 сентября в «Службу спасения» Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Фентисово Золотухинского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли минометную мину калибром 82 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.