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В Железногорске под Курском горела квартира

Пожар произошел 17 сентября днем
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

17 сентября в 11:16 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Гагарина в Железногорске. На место происшествия выехали 11 ПСЧ г. Железногорска, сотрудники полиции, работники газовой службы, электрических сетей и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 11:23, ликвидировали - в 11:25. В одной из квартир пятиэтажного жилого дома сгорели вещи, стены и потолок на площади четыре квадратных метра.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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