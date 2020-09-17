В Железногорске под Курском горела квартира

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

17 сентября в 11:16 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Гагарина в Железногорске. На место происшествия выехали 11 ПСЧ г. Железногорска, сотрудники полиции, работники газовой службы, электрических сетей и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 11:23, ликвидировали - в 11:25. В одной из квартир пятиэтажного жилого дома сгорели вещи, стены и потолок на площади четыре квадратных метра.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.