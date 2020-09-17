26 сентября в Курске пройдет осенняя ярмарка

Для следующей ярмарки привлекут волонтеров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

26 сентября в Курске пройдет очередная ярмарка «Осень-2020». Торговля развернется на шести городских площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

Акцент будет сделан на продуктах так называемого борщевого набора: картофеле, капусте, моркови, луке, свекле. Планируется также реализовать около 100 тонн зерна, около 10 тонн мяса.

Первая в этом сезоне ярмарка прошла 5 сентября. Сельхозпредприятия и фермеры реализовали около 90 тонн картофеля, свыше 28 тонн других овощей, около 10 тонн яблок, более 8 тонн мяса.

Однако, например, цены на сахар оказались сопоставимые с магазинными; как следствие, продукт не пользовался спросом. Жители жаловались на большую расфасовку продуктов: далеко не все могут унести с собой мешок картофеля или других овощей.

Для следующей ярмарки привлекут волонтеров. Они помогут пожилым людям доставить покупку до машины, а при необходимости и до дома. Кроме того, на торговых площадках можно будет воспользоваться грузовыми тележками.