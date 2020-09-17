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В Курске на 50 лет Октября завершили реконструкцию тепломагистрали

Рабочие заменили 1230 метров старых труб
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас трубопровод заполняют водой

Сейчас трубопровод заполняют водой

Теплотехники завершили реконструкцию участка первой тепломагистрали ТЭЦ СЗР на улице 50 лет Октября. Стоимость работ превысила 69 млн рублей.

Рабочие заменили 1230 метров ветхой сети, а вместо нее уложили износостойкий трубопровод со сроком службы сорок лет. В месте пролегания сети нет ливневой канализации, что исключает риски повреждения, связанные с подтоплением сточными водами.

Сеть оснащена дистанционным контролем, благодаря чему можно оперативно отслеживать ее техническое состояние. После завершения монтажа рабочие испытали обновленный участок на прочность и плотность, сеть нагрузку выдержала.

Сейчас трубопровод заполняют водой, после чего его подключат к центральной системе теплоснабжения.

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