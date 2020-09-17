В Курской области за сутки коронавирусом заболели 32 человека

На сегодняшний день скончались 56 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 17 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 618 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние утки диагноз подтвердился у 32 человек.

Всего выписали 6 454 пациентов, 42 человека – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Изменение доли выздоровевших

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +16

Тимский +4

Большесолдатский +1

Золотухинский +1

г. Льгов +1

Льговский +1

Мантуровский +1

г. Обоянь +1

Обоянский +1

г. Рыльск +1

Рыльский +1

Суджанский +1

г. Щигры +1

г. Железногорск +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.