В Курской области за сутки коронавирусом заболели 32 человека

На сегодняшний день скончались 56 человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 17 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 618 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние утки диагноз подтвердился у 32 человек.
Всего выписали 6 454 пациентов, 42 человека – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Изменение доли выздоровевших
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +16
Тимский +4
Большесолдатский +1
Золотухинский +1
г. Льгов +1
Льговский +1
Мантуровский +1
г. Обоянь +1
Обоянский +1
г. Рыльск +1
Рыльский +1
Суджанский +1
г. Щигры +1
г. Железногорск +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.