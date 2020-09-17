В Курской области усилится ветер

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Из архива "КП"

17 сентября, начиная с 12-14:00 и весь оставшийся день в Курской области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».