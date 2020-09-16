В Курске стартует онлайн-фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина

V фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина стартует с 16 по 20 сентября. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводится курским кинофондом совместно со студией «Союзмультфильм» при поддержке комитета по культуре Курской области и будет проходить в онлайн-режиме.

Мастер-классы и творческие встречи с известными мультипликаторами можно будет увидеть в сети. Мультпоказы пройдут в муниципальных кинотеатрах региона. Участники и зрители смогут также познакомиться с судьбами мультипликаторов, которые, вернувшись с фронта, создавали свои сюжеты для самых маленьких.

Почетными гостями станут педагоги фестивальных мастер-классов - продюсер, режиссер, сценарист анимационного кино Сергей Струсовский, художник-мультипликатор Мария Куликова, лауреат национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Лучший художник-аниматор 2019 года» Алла Соловьёва, шеф-редактор студии «Союзмультфильм», киновед, журналист Сергей Капков. Ольга Гайдук - вдова Бориса Дежкина - в своем видеообращении к зрителям расскажет о военном периоде жизни и творчества супруга.