Малые реки Курской области расчистят

Список водоемов может быть дополнен Фото: Светлана ВОЛКОВА

В региональный комитет природных ресурсов поступают предложения как от муниципальных образований, так и от граждан по расчистке малых рек и их притоков.

Уже запланирована в 2020-2023 годах расчистка рек Тускарь, Сейм, Кур, Псёл, протока Кривец, ручья Нагольненский Колодезь у памятника русского деревянного зодчества «Водяная мельница» в Пристенском районе, ручья Меловский в Солнцевском районе, сообщили в администрации региона.

Список водоемов может быть дополнен. Экологи прорабатывают вопрос включения новых мероприятий в госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

В региональном комитете природных ресурсов отметили, что любые вмешательства в экосистему водного объекта, связанные с изменением дна и берегов, требуют проведения проектно-изыскательских работ.