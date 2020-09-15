Под Курском чиновницу судят за присвоение

Курянка вернула часть денег Фото: Из архива КП.

В суд передано уголовное дело против жительницы поселка Черемисиново Курской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина, занимая должность муниципального служащего – главный специалист эксперт отдела бухгалтерского учета, отчетности Администрации Щигровского района Курской области, почти шесть лет в нарушение требований ст.162 Бюджетного кодекса РФ, обязывающей получателя бюджетных средств обеспечить их целевое использование, воровала бюджетных деньги. Всего она присвоила более двух миллионов рублей, завышая себе размер заработной платы, а также выплачивая себе не полагавшиеся выплаты.

В ходе следствия был возмещен ущерб на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей.