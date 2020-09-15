В Курске отремонтируют улицу Еремина

Ремонт пройдет в микрорайоне КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Работы в рамках реализации нацпроекта «БКАД» продолжаются. Ремонт основных объектов в этом году практически завершен. Средства, сэкономленные по результатам торгов при заключении контрактов, направят на ремонт улицы Еремина в микрорайоне КЗТЗ.

Протяженность объекта составляет 698 метров. Дорожники уже выполнили фрезерование старого покрытия. В скором времени подрядная организация ООО «ДРСУ» приступит к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.

В ходе ремонта заменят бортовые камни, обустроят тротуары. После этого будет уложен верхний слой асфальта, изготовленный по методу объемного проектирования. Специалисты также нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки. Стоимость работ составит более 12,2 млн рублей