За сутки в Курской области произошло 27 пожаров

Пожарные каждый день выезжают по тревоге
Фото: Светлана ВОЛКОВА
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 27 пожаров, 67% из них – горение сухой травы и мусора.
В большинстве случаев для тушения пожаров привлекались добровольные пожарные формированиями.
Так, в Обоянском районе добровольцы потушили сухой травы на площади более 100 квадратов без привлечения профессиональных пожарных.
По факту каждого возгорания проводится дознание. Инспекторы государственного пожарного надзора установят причины пожара и виновника. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.
Напоминаем, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Согласно требованиям пожарной безопасности в этот период категорически запрещено разведение открытого огня.
За соблюдением этих правил ежедневно следят 17 камер и тепловизоров, спутниковые системы выявления возгораний.