За сутки в Курской области произошло 27 пожаров

Пожарные каждый день выезжают по тревоге Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 27 пожаров, 67% из них – горение сухой травы и мусора.

В большинстве случаев для тушения пожаров привлекались добровольные пожарные формированиями.

Так, в Обоянском районе добровольцы потушили сухой травы на площади более 100 квадратов без привлечения профессиональных пожарных.

По факту каждого возгорания проводится дознание. Инспекторы государственного пожарного надзора установят причины пожара и виновника. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Напоминаем, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Согласно требованиям пожарной безопасности в этот период категорически запрещено разведение открытого огня.

За соблюдением этих правил ежедневно следят 17 камер и тепловизоров, спутниковые системы выявления возгораний.