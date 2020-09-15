В Курске полуторагодовалый малыш ушел из дома

Родителей малыша оштрафовали Фото: Из архива КП.

В дежурную часть Северо-Западного отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде на улице Орловской найден маленький ребенок. Соседка, услышав громкий плач, обнаружила на лестничной площадке одного мальчика и сразу обратились в правоохранительные органы. Во время разбирательства на шум из квартиры вышла 19-летняя мама малыша. Она рассказала, что утром ее муж ушел на работу и не запер за собой дверь, чем и воспользовался полуторогодовалый ребенок. Женщина спала и не слышала, что сын один вышел в подъезд.

Медики осмотрели мальчика, не пострадал. С курянкой провели профилактическую беседу и оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

В ближайшее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будут посещать молодую семью, оказывая необходимую помощь и контролируя состояние ребенка и родителей.

Полиция напоминает, за детьми необходим постоянный контроль. Часто, пользуясь минутной невнимательностью родителей, дети могут далеко уйти от дома и заблудиться.

Также полиция напоминает о постоянном контроле за окнами в многоэтажных домах. Для безопасности детей соответствующим образом следует оборудовать ограничителями окна, начиная со второго этажа, а также укрепить антимоскитные сетки.