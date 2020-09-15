В Курской област работает "горячася линия" по выплатам медикам

На выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в Курской области, выделено 1,6 млрд рублей Фото: Из архива КП.

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, выплачено в августе порядка 186 млн рублей. Средства из регионального и федерального бюджетов получили почти три тысячи сотрудников медицинских учреждений.

На выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в Курской области, выделено 1,6 млрд рублей; большая часть средств поступила из федеральной казны.

Стимулирующие выплаты осуществляются с апреля, надбавки из федерального бюджета работники медицинских учреждений получат и за сентябрь; готовятся документы и для продления региональных выплат.

В комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат, медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19.