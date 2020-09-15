В Курской области еще 29 человек заболели коронавирусом

В регионе продолжают регистрировать новых больных Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 15 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 558 (+29) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 364 (+25) пациентов. На сегодняшний день скончались 55 (+1) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В том числе больше всего заболело в Курске - 12 человек, в Суджанском районе четыре, в Большесолдатском и Курчатовском - по три человека.