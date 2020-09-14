В курских школах планируют заменить мебель

Мебель будет соответствовать возрастным особенностям обучающихся Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Муниципальные школы Курской области получат 30 млн рублей для замены ученической и столовой мебели. Средства начнут поступать уже с 21 сентября, затем муниципальные учреждения для приобретения мебели объявят конкурентные процедуры. Мебель поставят до конца года.

Мебель будет соответствовать возрастным особенностям обучающихся и требованиям эргономики, а обеденные залы оборудуют покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.