В Курской области работает горячая линия по школьному питанию

Горячая линия будет работать до 5 октября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает горячая линия по вопросам организации питания в школах.

Специалисты Управления ответят на вопросы о нормах питания, расскажут, как проконтролировать питание детей в школе, зафиксируют факт ненадлежащего оказания услуг питания и помогут организовать проверку учебного заведения.

Получить консультацию по интересующим вопросам можно позвонив по телефону (4712) 58- 71- 86.

Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00 с перерывом с 13.00 -14.00. Горячая линия будет работать до 5 октября.

Получить разъяснения о школьном питании можно и по телефону единого консультированного центра Роспотребнадзора 8-800-55-49-43.