Под Курском горел деревянный дом

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

14 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Стужень Мантуровского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели опорного пункта Средние Апочки, Ястребовка, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар локализовали в 14:39, ликвидировали в 14:42. В деревянном доме размером 8х9 метров огонь повредил стены и кровлю по всей площади. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.