В Курске пройдут «Чистые игры»

Проект реализуется на территории Курской области с 2018 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

19 сентября экологическое движение ЭкоКурск приглашает курян на «Чистые игры» - командную игру, где участники соревнуются в поисках мусора и артефактов на природной территории, отгадывают экологические загадки, делают фото и торгуются со «скупщиками мусора» за баллы. Победители получают призы!

19 сентября во Всемирный День Чистоты десятки тысяч людей по всему миру выйдут на экологические акции. Жители города в очередной раз примут участие в борьбе с мусором.

Проект реализуется на территории Курской области с 2018 года. За это время более 1000 участников собрали около 20 тонн мусора, половину из которого отправили на переработку.