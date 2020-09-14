Мошенники похитили у курской пенсионерки 600 тысяч рублей

Каждый раз женщина переводила дополнительные суммы Фото: Из архива "КП"

82-летней пенсионерке позвонили мошенники и предложили ей заработок на бирже, обещая крупные беспроигрышные дивиденды. Женщина согласилась и внесла часть денег на неизвестный счет.

Преступники убедили курянку, что она уже получила внушительный заработок, но спешить выводить деньги со счета не нужно, необходимо продолжать торги. Каждый раз женщина переводила дополнительные суммы через терминалы оплаты. Таким образом она потеряла 895 тысяч рублей.

На предложение очередного взноса в несколько сот тысяч рублей женщина насторожилась и попросила вывести средства со счета. После этого все номера так называемых консультантов оказались заблокированы и перестали отвечать. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело.