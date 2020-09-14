Курянка стала суперфиналистом конкурса «Лидеры России»

Уже второй год подряд куряне становятся суперфиналистами конкурса

Курянка Ольга Ларина стала суперфиналистом конкурса «Лидеры России-2020» и получила сертификат на один миллион рублей. Cуперфинал прошел 6-7 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Курскую область в специализации «Наука» представляла проректор по науке и инновациям Юго-Западного государственного университета Ольга Ларина. Наставником курянки стала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

В этом году в конкурсе приняли участие более 233 тысяч человек. В суперфинал вышли 300 участников из 54 регионов России. Уже второй год подряд куряне становятся суперфиналистами конкурса «Лидеры России», и второй раз подряд это представители ЮЗГУ.

Конкурс «Лидеры России» - это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая была создана по указу Владимира Путина весной 2018 года. Его цель - создать сообщество талантливых управленцев, которые определят будущее России.