С 14 июля на территории региона введен особый противопожарный режим Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курском районе с помощью беспилотника спасатели выявили семь нарушителей особого противопожарного режима. В деревне Шеховцово Бесединского сельсовета горела сухая трава на площади 300 квадратов. В деревне Карасевка горел мусор на площади 30 квадратных метров. Огонь помогли потушить добровольцы.

Помимо сильного задымления такие «поджоги» представляют реальную угрозу для жилых и хозяйственных строение – огонь в считанные минуты может перекинуться на дома и сараи.

По итогам рейды семерых курян оштрафовали за сжигание мусора и травы на придомовых участках и вблизи дорог. Как выяснилось, многие не знают о введенном особом противопожарном режиме в регионе.

Напоминаем, с 14 июля постановлением администрации Курской области на территории региона введен особый противопожарный режим. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.