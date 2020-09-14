В Нижнем Новгороде захоронили останки курского летчика

Участие в траурной церемонии приняли курские поисковики

Младший лейтенант Михаил Петров - летчик 133-го истребительного авиаполка - погиб 11 июля 1943 года в ходе боев на Курской дуге. Останки пилота обнаружили в Поныровском районе вместе с частями самолета Як-7Б, который подняли поисковики отрядов «Честь и долг» и «Славяне».

Родственники Михаила Петрова приняли решение похоронить его на родине - в селе Грудцино Павловского района Нижегородской области. Участие в траурной церемонии приняли курские поисковики Юрий Казначеев и Виктор Калинин.