Скончался курский журналист и писатель Николай Гребнев

Николай Иванович создал множество очерков и рассказов, за его авторством вышли десятки книг

13 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный курский журналист и писатель Николай Иванович Гребнев.

В тридцатилетнем возрасте, в 1977 году, Николай Иванович стал главным редактором газеты «Молодая гвардия», затем занял пост заместителя главного редактора «Курской правды». С 1983 по 1992 год Николай Иванович был собственным корреспондентом Центрального телевидения и Всесоюзного радио по Курской и Белгородской областям. В 2000 году его приняли в Союз писателей России.

Николай Иванович был причастен к основанию многих изданий - ежемесячника «Курские ведомости», газеты для школьников «Класс», литературного альманаха «Славянский дом. Толока». Он также стоял у истоков еженедельников «Мы – куряне», «Земля и дело». В 2001 году он возглавил Издательский дом «Славянка».

Николай Иванович создал множество очерков и рассказов, за его авторством вышли десятки книг. Союз писателей России отметил его за издание трехтомника своих произведений медалью Василия Шукшина - значимой наградой в мире российской литературы. В 2010 году Николай Иванович возглавил Правление Курского регионального отделения Союза писателей России.

Прощание с Николаем Ивановичем Гребневым состоится во вторник, 15 сентября, в 11 часов в храме Георгия Победоносца на проспекте Победы.