В Курске сгорела иномарка

Пожар тушили 14 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

13 сентября в 14:05 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на проспекте Ленинского Комсомола в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 12, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

К прибытию пожарных «Шевроле» горел открытым пламенем. Пожар локализовали в 14:12, ликвидировали - в 14:15. В машине cгорел моторный отсек, частично салон, колеса и лакокрасочное покрытие.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.