Промежуточная явка на выборы в Курской области составила 37%

88% курских избирателей, зарегистрировавшихся на портале Госуслуги, уже проголосовали. Об этом сообщил заместитель губернатора Курской области Юрий Князев на брифинге в Доме журналистов.

Председатель Избирательной комиссии региона Галина Заика добавила:

- 27,5% избирателей проголосовали в эти дни. Общая явка на территории Курской области составляет сейчас около 37%. Данные по дистанционному голосованию все прибавляются. В 21.00 начнется подсчет голосов на территории всей страны. Уже ночью будут предварительные итоги.

Также Галина Заика отметила, что выборы в регионе проходят организованно и спокойно. В ЦИК Курской области не поступило ни одной жалобы.