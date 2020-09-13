Коронавирус в Курской области на 13 сентября: 27 человек заразились, 28 - выздоровели

фото из архива. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прирост зараженных в Курской области за минувшие сутки составил 27 человек. Об этом сообщил оперштаб 13 сентября. География новых случаев коронавируса следующая: Курск - 12, Золотухинский район - четыре, Октябрьский - три, Курский и Курчатовский районы - по два, Большесолдатский, Льговский, Обоянский, Суджанский - по одному. Всего в регионе за время пандемии зарегистрировали 7506 инфицированных.

Выздоровели уже 6338 пациентов, за минувшие сутки окончили лечение 10 человек. На сегодняшний день количество жертв эпидемии осталось прежним - 54 курянина. Причина их смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.