Курские специалисты начали проверку по факту загрязнения реки Сейм

фото: предоставлено пресс-службой администрации Курска.

В Курске начали проверку по факту загрязнения реки Сейм. Ею займутся сотрудники комитета ЖКХ, «Курскводоканала», а также управления ГО и ЧС города и областного комитета экологии.

Как сообщили в пресс-службе администрации Курска, накануне специалисты выезжали на место и зафиксировали залповый сброс загрязняющих веществ, который вызвал частичное угнетение активного ила на очистных сооружениях. На его восстановление потребуется около 2-3 недель. Работники «Курскводоканала» приступили к выращиванию ила.

- Стоит заметить, что подобные выбросы уже происходили в конце августа и начале сентября, что привело к значительному нарушению показателей работы очистных сооружений, на которых проводится масштабная реконструкция. Сейчас уже выполнена большая часть монолитно бетонных работ по созданию преэратора и аэротенков. Из оборудования смонтированы и введены в эксплуатацию три новые установки по подаче воздуха в аэротенки, - пояснили в администрации.

О загрязнении реки также сообщили правоохранителям, они начали проверку. Кроме того, региональное управление Росприроднадзора взяли воды, результаты будут известны 17 сентября.

Напомним, ранее прокуратура Октябрьского района выяснила, что в июне текущего года МУП «Курскводоканал» допустил сброс сточных вод без очистки в реку Сейм. Это привело к загрязнению водоема. Погибла рыба - почти 47 тысяч экземпляров. Согласно заключению экспертизы, ущерб рыбным запасам составил более 11 миллионов рублей.

Жители деревни Духовец Курского района также обратились в областной комитет экологической безопасности и природопользования с жалобой на неприятный запах, идущий от реки. Специалисты направили обращение в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.