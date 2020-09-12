За сутки у 36 курян подтвердился коронавирус

В сентябре стали больше регистрировать новых случаев заражения Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 сентября в Курской области всего зарегистрировано 7 479 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, в том числе 36 за последние сутки. Всего выписано 6 328 пациентов, в том числе 22 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых больных - 24 человека - в Курске. В Фатеже за последние сутки коронавирус подтвердился у троих, в Щиграх тоже у троих.