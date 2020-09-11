В Курске задержали фальшивомонетчика

Мужчина приобрел фальшивые банкноты через интернет Фото: Из архива "КП"

Курские полицейские задержали сорокалетнего ранее судимого мужчину, причастного к сбыту поддельных купюр на территории Курска. Подозреваемый приехал в область из другого региона специально для реализации партии фальшивых банкнот.

Злоумышленника задержали с поличным в момент попытки очередного сбыта поддельной пятитысячной купюры в торговом павильоне по улице Косухина. При личном досмотре у него обнаружили 32 поддельных купюры номиналом пять тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что мужчина приобрел фальшивые банкноты через интернет и намеревался реализовать партию в Курске. Также установили его причастность еще к четырем эпизодам сбыта поддельных купюр.

Следственное управление УМВД по городу Курску в отношении задержанного возбудило уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Мужчина находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сотрудники полиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливают причастности злоумышленника к другим фактам сбыта поддельных купюр на территории различных регионов.