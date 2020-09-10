В Курске открылась выставка «Курский пейзаж»

Каждый участник оставляет в дар Курску две написанные за период пленэра работы

10 сентября в выставочном зале «Звездный» открылась выставка участников пленэров 2011-2019 годов «Курский пейзаж». В экспозицию вошло более 70 живописных работ, иллюстрирующих красоту исторических мест Курска, выполненных с натуры художниками – участниками пленэров.

Международный пленэр «Курск – соловьиного края столица» – это совместный проект администрации города Курска, городского управления культуры, центра «Звездный» и курского регионального отделения «Союза художников России».

За девять лет участниками пленэра стали художники из десятков городов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Бангладеш, Сирии, КНР.

Каждый участник оставляет в дар Курску две написанные за период пленэра работы для пополнения художественного фонда Выставочного зала концертно-творческого центра «Звездный».