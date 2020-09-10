Под Курском сгорел мотоцикл

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

10 сентября в 17:42 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании мотоцикла в поселке Коренево Кореневского района. На место ЧП выехали пожарные.

Возгорание локализовали в 17:49, ликвидировали полностью – в 17:51. Мотоцикл частично обгорел.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС – шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.