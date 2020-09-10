С 14 по 18 сентября в Курске будут отключать свет

Отключения запланированы в трех округах Фото: Из архива "КП"

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 14 по 18 сентября 2020 г. с 09-00 до 17-00:

1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,

2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,

Краснополянская 19-21, 2-12

ПЛК 61,

4-7 Краснополянские переулки,

1-я Ламоновская 1, 2, 3, 5,

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 18 сентября 2020г. с 09-00 до 16-00:

Нижняя Казацкая 99-121; 110-138

Масловка 3-43; 4-44

4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72

Сыромятникова 5-49; 2-36

1-й Заречный проезд 6-14; 11-13

Заречная 114-168; 111-165

Верхняя Луговая 340

Бурцевка 7, 9

Верхняя Казацкая 242А

Верхняя Луговая 450-496; 405-425

1-я Орловская 1-29; 2-32

2-я Орловская 2-46А; 1-51

С 15 по 18 сентября 2020г. с 9-00 до 15-00:

Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 14 по 18 сентября 2020г. с 09-00 до 17-00:

2-я Кожевенная 6-12; 9 Января 5-11, 4-14

17 сентября 2020 с 13-30 до 16-00:

Союзная 39/1, 2-я Рабочая 1/39.

Тел. для справок: 26-32-10.