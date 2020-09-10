На курянина, оскорбившего полицейских, завели уголовное дело

Мужчину подозревают в оскорблении представителей власти Фото: Из архива "КП"

Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Беловского района. Мужчину подозревают в оскорблении представителя власти.

6 сентября 2020 года ночью пьяный курянин, находясь около одного из кафе, расположенного в слободе Белая Курской области публично, в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудников ОМВД России по Беловскому району.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.