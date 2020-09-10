В Курске завершают строительство второй очереди дороги на проспекте Дружбы

На клумбах и газонах планируют высадить более 5000 кустарников и порядка 5000 саженцев лиственных и хвойных деревьев

В Курске завершается строительство второй очереди автомобильной дороги на проспекте Дружбы. Подрядная организация приступила к озеленению прилегающей территории. На клумбах и газонах планируют высадить более 5000 кустарников и порядка 5000 саженцев лиственных и хвойных деревьев, осуществить засев газонной травы.

Вдоль тротуара высажены липы, акации, сегодня рабочие приступили к посадке рябины и красного дуба. Клумбу внутри разворотного кольца украсили мраморной крошкой. Внутри - кустарники розы, барбариса и лаванды. Всего рабочие планируют высадить более 12 видов саженцев, среди которых клен, голубые ели, сортовая сирень, чубушник и спирея.

Чтобы не повредить корневую систему, деревья выкапывают с комом и обвязывают мешковиной. Ежедневно утром и вечером ведется полив молодых растений. Завершить работы по озеленению планируется до конца месяца.