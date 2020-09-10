В Курске детский диагностический центр возобновил прием после перерыва из-за коронавируса

фото из архива "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детский клинический диагностический центр возобновлен прием. С 7 сентября он работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации. Напомним, диагностический центр в областной детской больнице закрыли в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Сейчас здесь оказывают консультативную помощь по 17 специальностям детям с рождения до 18 лет. Доступны шесть видов диагностики, в том числе рентгенологическая. Записаться на прием можно по телефону: 54-92-91, в будние дни с 09:00 до 17:00.

По требованиям Роспотребнадзора кабинеты регулярно дезинфицируют. Пациенты должны соблюдать дистанцию и надевать маски.