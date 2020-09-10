В Курской области перезахоронили останки 18 советских солдат

фото: пресс-служба администрации Курской области.

Поисковые отряды Курска и Москвы вели раскопки в Поныровском районе на протяжении двух сезонов отряды. 9 сентября прошло отпевание и захоронение найденных останков советских солдат, оборонявших и освобождавших Поныри в 1943 году.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, в селе Первомайском у подножия сельского мемориала перезахоронили останки 18 бойцов. Еще 105 погибших обрели покой на Поклонной высоте. Останки летчика Михаила Петрова перенаправили на родину в Нижний Новгород. Там живут родственники героя. Однако многие из солдат легли в братские могилы безымянными.

фото: пресс-служба администрации Курской области.

Поисковики установили личности трех пилотов, которые управляли самолетом, поднятым в Советском районе. Это летчик Починский, штурман Волков и стрелок-радист Климов. Им было 29-30 лет. Двое из них были женаты. Хоронить их пока не торопятся - ждут, когда откликнутся родственники.

Появилось имя и у каждого солдата, лежащего под мраморной плитой у мемориала на улице Гоголя в селе Первомайском. Теперь имя каждого из 875 солдат высечено на доске памяти. Завершить реконструкцию памятного места помогли предприниматели и руководители крупных компаний района.