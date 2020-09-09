В курском медуниверситете открылся анатомический театр

Анатомический театр построен в стиле античного театра

8 сентября в Курском государственном медицинском университете открылся анатомический театр. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, губернатор Курской области Роман Старовойт, заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, ректор КГМУ Виктор Лазаренко, депутаты Курской областной Думы, ректоры других курских вузов.

Анатомический театр построен в стиле античного театра для демонстрации анатомических и хирургических манипуляций. Здесь расположена лекционная аудитория на сто пятьдесят мест. В экспозиции театра более пятисот экспонатов: картины, литографии, мумии, скелеты, эмбрионы и др.

Здесь будущие медики будут изучать анатомию человека, сравнивать реальное расположение, размеры и пропорции органов с рисунками в атласах, заниматься препарированием.

Ректор медуниверситета Виктор Лазаренко отметил, что анатомический театр – место воспитания, обучения, где будущий врач проникается чувствами сострадания и уважения к смерти, к больному человеку.

- Хочется сохранить все базовое, крепкое для медицинского образования. Анатомический театр – это и есть та база для движения вперед, - пояснил ректор. – Сейчас мы набираем учебные видео-, фото- материалы для теоретической и практической подготовки студентов. Пандемия убедила нас в этой необходимости.