В Курске на Светлом проезде появился новый сквер

фото: пресс-служба мэрии Курска.

9 сентября в Курске открыли новый сквер. Новое общественное пространство расположено по адресу Светлый проезд, 5.Как сообщила пресс-служба администрации города, сквер благоустроили в рамках программы «Народный бюджет», по которой 5% суммы вносят граждане или организации, 30% - муниципальные образования, остальное - областной бюджет. Общая стоимость проекта составила почти 2,5 миллиона рублей.

- В апреле прошлого года инициативные куряне предложили на этом месте создать сквер. Получилось неплохое общественное пространство, где можно прогуляться с детьми. Кстати, в раках этой программы, планируем и открытие ролледрома возле центра «Гелиос», - рассказал мэр Курска Виктор Карамышев.

Ранее сообщалось, что в парке Солянка планируют провести реновацию. Здесь должны появятся детская и спортивная площадки, футбольный манеж и водно-гребной стадион с трибунами.