Курским предпринимателям выплатили 111 млн по исполненным контрактам после вмешательства прокуратуры

В Железногорском, Курском, Медвенском и других районах области органы местного самоуправления заключили контракты с предпринимателями на ремонт дорог, оказание услуг водоснабжения и связи, поставку горюче-смазочных материалов, однако деньги за выполненную работу не заплатили. Об этом сообщила областная прокуратура 9 сентября.

Чтобы не погашать долг, в Железногорске муниципальное предприятие заключило фиктивный договор об оказании услуг по взысканию якобы имеющегося долга с различных организаций и граждан. Теперь же на основании материалов прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество ( ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Кроме того в Железногорском, Курском и Медведенском районах руководителей государственных и муниципальных заказчиков привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Всего в 2020 году в указанной сфере прокуроры выявили 154 нарушения.

По итогам рассмотрения представлений ведомство погасило задолженность по контрактам на сумму свыше 111 миллионов рублей.