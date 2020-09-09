На курской трассе столкнулась легковушка с КамАЗом: погиб один человек

Авария произошла на 57 км трассы «Курск-Поныри». Фото: Архив "КП"

Смертельное ДТП случилось 8 сентября в Поныровском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области, примерно 7.40 на на 57 км трассы «Курск-Поныри». 33-летний водитель ВАЗ-21099, по предварительным данным, столкнулся с КамАЗ ом с прицепом. Грузовиком управлял 57-летний мужчина.

По данным правоохранителей, в результате аварии водитель легковушки скончался на месте ДТП. Находившегося за рулем КамАЗа госпитализировали с травмами.

Напомним, 7 сентября 38-летний водитель автомобиля «Сааб» ехал по автодороге «Тросна - Калиновка - Трояново - Гавриловский - Ажово» Железногорского района. На втором километре трассы он не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель впоследствии скончался.