Курский Росприроднадзор проверяет Сейм

На момент выезда в этом районе мора рыбы зафиксировано не было Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Собственники земельных участков, расположенных в д. Духовец Курского района, обратились в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области с жалобой на неприятный запах, идущий от реки.

Как отметили в комитете, сотрудники которого выехали на место, при осмотре водная гладь имела серо-зеленый цвет, на ее поверхности наблюдалось пенообразование; около участков, примыкающих к береговой полосе, сохранялся стойкий канализационный запах. На момент выезда в этом районе мора рыбы зафиксировано не было.

В связи с тем, что экологический контроль за ситуацией на реке Сейм находится в компетенции Федерального государственного экологического надзора, экологи направили письмо в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

Результаты проверки будут известны через десять дней.