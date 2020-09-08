Под Курском нашли артснаряд

Боеприпас вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

7 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Верхний Любаж Фатежского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 45 мм. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.