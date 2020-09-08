Курян приглашают на музыкальные вечера

Начало концертов в 18:00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Детском парке Курска 12 и 13 сентября пройдут заключительные концерты проекта «Музыка для всех». Для зрителей выступят вокальный ансамбль «Русский стиль», мужской вокальный ансамбль «Россы», симфонический оркестр и солисты Курской государственной филармонии.

Музыкальные вечера, знакомящие широкую публику с выступлениями коллективов и артистов филармонии, стали хорошей площадкой для творческого общения с любителями музыки перед началом юбилейного 85-го концертного сезона филармонии.

Начало концертов в 18:00.